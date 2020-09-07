МоваЯзык

Топ-темы:

Звезда "Стражей Галактики" рассказал, как победил коронавирус без лекарств

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
902
Звезда 'Стражей Галактики' рассказал, как победил коронавирус без лекарств

Звезда "Стражей Галактики" рассказал, как победил коронавирус без лекарств. коллаж.

Американский актер, звезда фильма "Стражи Галактики" Майкл Рукер рассказал, что переболел коронавирусом. По словам артиста, он поборол болезнь без лекарств и витаминов, полагаясь только на свой имунитет.

Такими подробностями Рукер поделился на личной странице в Facebook, отметив, что отказ от любых лекарств – его личное решение, а не заключение научного исследования.

"Посреди этой эпической битвы я пришел к выводу, что когда COVID-19 проникает в ваше тело, извне можно сделать не так уж и много. Настоящая битва происходит внутри, на клеточном уровне. Я решил не принимать никаких дополнительных лекарств, витаминов или добавок. Я чувствовал, что если бы моя иммунная система не была готова к этой битве, весь этот лишний материал только навредил бы мне, поскольку почки и печень могли бы серьезно пострадать... Но это мое личное мнение, точно не заключение какого-то научного исследования", – отметил актер.

Звезда "Стражей Галактики" рассказал, как победил коронавирус без лекарств. afisha.ru

Звезда "Стражей Галактики" рассказал, как победил коронавирус без лекарств. afisha.ru

Рукер также признался, что изо дня в день его самочувствие менялось, и порой он чувствовал себя "получеловеком", но все же его тело выиграло войну с COVID-19.

Майкл Рукер переболел коронавирусом (Facebook-аккаунт Майкла Рукера)

Майкл Рукер переболел коронавирусом (Facebook-аккаунт Майкла Рукера)

Также актер показал, как выглядит после преодоления коронавируса. Он подчеркнул, что одними из самых сложных испытаний были изоляция от семьи и друзей и отказ от "старой доброй пивной кружки".

Майкл рукер показал, как выглядит после преодоления коронавируса (Facebook-аккаунт Майкла Рукера)

Майкл рукер показал, как выглядит после преодоления коронавируса (Facebook-аккаунт Майкла Рукера)

Facebook-аккаунт Майкла Рукера

Facebook-аккаунт Майкла Рукера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский блогер Илья Варламов заявлял, что переболел коронавирусом в легкой форме. Он делился подробностями лечения и перечислил нетипичные симптомы инфекции, с которыми столкнулся.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Коронавирусшоу-бизнесшоу
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди