Звезда СССР призналась в наркотической зависимости сына

Советская и российская певица Екатерина Шаврина рассказала о том, что ее сын от известного композитора Григория Пономаренко Григорий в молодости увлекался запрещенными веществами.

Как отметила она в программе Тимура Кизякова "Когда все дома", зависимость Гриши могла негативно повлиять на ее карьеру.

"Гриша вырос хорошим, но в жизни было все. Мы же живем на Пресне – это самый такой райончик... Закончил 10-леточку, немножко побаловался кое-чем, но быстро как-то сошел, слава Богу", – отметила Шаврина.

Екатерина Шаврина Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По ее словам, сын понял, что увлечение наркотиками ни к чему хорошему не приведет. Однако во время его зависимости она сходила с ума, поскольку боялась, что о пагубной привычке Григория может узнать власть, и это поставит крест на ее карьере.

"Если бы узнали, что с сыном что-то не в порядке, меня бы не выпустили за границу на гастроли. Я должна была в тряпочку молчать и скрывать это все", – пояснила исполнительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее муж певицы Лолиты, фитнес-тренер Дмитрий Иванов заявил, что артистка принимала наркотики и лежала в психиатрической клинике.