Звезда СССР Печерникова получила серьезную травму незадолго до смерти

Советская актриса, звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова незадолго до смерти сильно упала и сломала два ребра.

Об этом стало известно во время подготовки юбилейной программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым – редакторы намеревались поздравить женщину с 75-летием и позвать в студию, но знаменитость не приняла приглашение. Такой информацией поделился один из сотрудников шоу, передают "Дни.ру".

"Она не стала пояснять, как получила травму. Просто сказала, что есть перелом, и она чувствует себя плохо", – сообщил сотрудник передачи.

Ирина Печерникова сломала ребра незадолго до смерти. zvezdi.ru

Отметим, Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном (Чеченская Республика, РФ). В кино дебютировала в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других.

Ирина Печерникова в молодости. gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова умерла от инфаркта. Свидетельницей смерти стала близкая подруга актрисы Нина Давыдова, которая жила с ней в загородном доме в селе Лазарево Ярославской области (Россия). По ее словам, Печерникова села ужинать и за столом ей стало плохо, врачи не успели спасти женщину.