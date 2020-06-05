Звезда "Спортлото-82" Кокшенов умер: причиной мог быть коронавирус

Советский и российский актер, звезда фильмов "Спортлото-82" и "Самая обаятельная и привлекательная" Михаил Кокшенов умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщает Telegram-канал Baza, с подозрением на COVID-19 его забрали в больницу за несколько дней до смерти.

Уточняется, что это только предварительная причина. До этого актер долгое время боролся с тяжелым заболеванием. По версии ряда СМИ, у Кокшенова была онкология.

Михаил Кокшенов Газета.Ру

Бывшая супруга Кокшенова – Елена – в свою очередь, рассказала, что не располагает информацией о его смерти, однако знает, что три года назад актер пережил инсульт и последствия также могли стать причиной.

"Он восстанавливался. Я видела как-то интервью с его дочкой, что он восстановился. Вероятно, что это последствия инсульта", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Кокшенов умер 5 июня на 84-м году жизни после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья.