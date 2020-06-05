Главная Новости
5 июня • обновлено в 16:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Звезда "Спортлото-82" Кокшенов умер: причиной мог быть коронавирус

1.6т
Читать материал на украинском

Советский и российский актер, звезда фильмов "Спортлото-82" и "Самая обаятельная и привлекательная" Михаил Кокшенов умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщает Telegram-канал Baza, с подозрением на COVID-19 его забрали в больницу за несколько дней до смерти.

Уточняется, что это только предварительная причина. До этого актер долгое время боролся с тяжелым заболеванием. По версии ряда СМИ, у Кокшенова была онкология.

Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов

Газета.Ру

Бывшая супруга Кокшенова – Елена – в свою очередь, рассказала, что не располагает информацией о его смерти, однако знает, что три года назад актер пережил инсульт и последствия также могли стать причиной.

"Он восстанавливался. Я видела как-то интервью с его дочкой, что он восстановился. Вероятно, что это последствия инсульта", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Кокшенов умер 5 июня на 84-м году жизни после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Ева Романова
Персона
Михаил Кокшенов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес советское кино кино
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги