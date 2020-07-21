Звезда 'Спіймати Кайдаша' Тарас Цымбалюк станет участником нового сезона 'Танців з зірками'

Украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Знаменитость принял традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от певицы Санты Димопулос. Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Друзья, у меня для вас замечательная новость – я приму участие в проекте "Танці з зірками", – написал он.

Тарас Цымбалюк примет участие в четвертом сезоне "Танців з зірками" (Instagram Тараса Цымбалюка)

Артист также бросил вызов звезде сериалов "Папик" и "Отважные" Дарье Петрожицкой. Уже скоро станет известно, согласится ли актриса принимать участие в шоу.

Напомним, уже известны имена четырех звездных участников нового сезона "Танців з зірками" – это Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос и Тарас Цымбалюк. Также ранее назвали имена трех жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Совсем скоро станут известны имена всех звездных участников, ведущих и судей четвертого сезона проекта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Аленой Шоптенко.