Звезда скандального дуэта Anna Maria впервые показала лицо сына. Фото
Участница скандального крымского дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк впервые показала своего трехлетнего сына Льва. Артистка лишь недавно призналась, что у нее есть ребенок.
Соответствующие фото были опубликованы на официальной странице дуэта в Instagram. На них Мария позировала вместе с сыном, сестрой Анной и мужем Вадимом Вязовским. К слову, кадры были сделаны для журнала "Отдохни".
"Всем жителям планеты Земля хочется пожелать счастья и радости побольше! Счастья каждой семье и каждому человеку!", – подписали сестры снимки.
Отметим, что Мария выступала почти до самого рождения малыша. Она тщательно скрывала свое интересное положение – дизайнеры даже сшили ей специальный костюм, в котором не было видно округлившийся живот. А когда сыну был всего месяц, семья отправилась на гастроли. Сейчас мальчику уже три года.
Поклонники пришли в восторг от семейных фото артисток. Они засыпали их комплиментами.
Очень красивые
Как здорово. А я не знала про сыночка
Какой сын взрослый уже
Как сообщал OBOZREVATEL:
дуэт ANNA MARIA боролся за право представлять Украину на престижном песенном конкурсе Евровидение-2019 в финале Национального отбора.
За день до финала сестры ANNA MARIA оскандалились во время интервью журналисту Роману Скрыпину. Они заявили, что "войны в Украине нет", а также отказались признавать факт временной оккупации Крыма РФ.