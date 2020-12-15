Звезда скандального дуэта Anna Maria впервые показала лицо сына. Фото

Юля Ухина Люди 20:43, 15.12.2020 Обновлено: 21:51, 15.12.2020

Участница скандального крымского дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк впервые показала своего трехлетнего сына Льва. Артистка лишь недавно призналась, что у нее есть ребенок.

Соответствующие фото были опубликованы на официальной странице дуэта в Instagram. На них Мария позировала вместе с сыном, сестрой Анной и мужем Вадимом Вязовским. К слову, кадры были сделаны для журнала "Отдохни".

"Всем жителям планеты Земля хочется пожелать счастья и радости побольше! Счастья каждой семье и каждому человеку!", – подписали сестры снимки.

Мария Опанасюк (справа) с сыном и сестрой Анной
Instagram-аккаунт ANNA MARIA
Мария Опанасюк с сыном и мужем
Instagram-аккаунт ANNA MARIA

Отметим, что Мария выступала почти до самого рождения малыша. Она тщательно скрывала свое интересное положение – дизайнеры даже сшили ей специальный костюм, в котором не было видно округлившийся живот. А когда сыну был всего месяц, семья отправилась на гастроли. Сейчас мальчику уже три года.

Семейные кадры артисток были сделаны для журнала "Отдохни"
Instagram-аккаунт ANNA MARIA

Поклонники пришли в восторг от семейных фото артисток. Они засыпали их комплиментами.

  • Очень красивые

  • Как здорово. А я не знала про сыночка

  • Какой сын взрослый уже

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