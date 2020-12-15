Звезда скандального дуэта Anna Maria впервые показала лицо сына. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Анна и Мария Опанасюк

Участница скандального крымского дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк впервые показала своего трехлетнего сына Льва. Артистка лишь недавно призналась, что у нее есть ребенок.

Соответствующие фото были опубликованы на официальной странице дуэта в Instagram. На них Мария позировала вместе с сыном, сестрой Анной и мужем Вадимом Вязовским. Отметим, что кадры были сделаны для журнала "Отдохни".

"Всем жителям планеты Земля хочется пожелать счастья и радости побольше! Счастья каждой семье и каждому человеку!", – подписали сестры снимки.

Мария Опанасюк (справа) с сыном и сестрой Анной
Мария Опанасюк с сыном и мужем

Отметим, что Мария выступала почти до самого рождения малыша. Она тщательно скрывала свое интересное положение – дизайнеры даже сшили ей специальный костюм, в котором не было видно округлившийся живот. А когда сыну был всего месяц, семья отправилась на гастроли. Сейчас мальчику уже три года.

Семейные кадры артисток были сделаны для журнала "Отдохни"

Поклонники пришли в восторг от семейных фото артисток. Они засыпали их комплиментами.

  • Очень красивые

  • Как здорово. А я не знала про сыночка

  • Какой сын взрослый уже

Звезда скандального дуэта Anna Maria впервые показала лицо сына. Фото
Звезда скандального дуэта Anna Maria впервые показала лицо сына. Фото
Звезда скандального дуэта Anna Maria впервые показала лицо сына. Фото

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