Звезда скандального дуэта Anna Maria призналась, что стала мамой: она три года скрывала ребенка

Участница скандального крымского дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк призналась, что три года назад впервые стала мамой. Артистка подарила возлюбленному, звукорежиссеру Вадиму Вязовскому сына.

Имя малыша и другие подробности певица раскрывать не стала, но отметила, что о существовании ребенка не знали даже некоторые друзья пары. Такими подробностями Мария поделилась в интервью передаче "Зірковий шлях" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы, кстати, до этого момента нигде и ни с кем об этом не говорили, и мы не писали об этом в своих соцсетях. У меня есть маленький сын. Ему уже 3 года исполнилось. Я думаю, что сейчас многие даже из наших друзей будут в шоке", – рассказала певица.

Она также добавила, что прятала свое положение на объемными костюмами, а через месяц после родов вернулась на сцену.

"Мы как-то выступали в Буковеле, там еще был Влад Яма, у нас тогда еще не было няни, и ребенок просто в колясочке спала в гримерке. И мы попросили Влада Яму побыть с ребенком 15 минут, пока мы на сцене. Он согласился", – поделилась Мария.

К слову, Мария Опанасюк и Вадим Вязовский вместе четыре года. Пара поженилась в 2016 году, спустя пять месяцев после помолвки. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк поделилась редкими свадебными фото.