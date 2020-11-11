Звезда "Школы" призвала молодежь общаться на украинском: к челленджу присоединились тысячи людей

Популярная певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер выпустила украиноязычный сингл "Метелики" и запустила в социальных сетях челлендж #метеликипоукраїнськи, в котором призвала людей читать стихи на родном языке.

Новая песня стала первым украиноязычным треком певицы за очень долгое время. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе артистки.

"Мои поклонники давно ждали песню на украинском языке и сейчас, наверное, пришло ее время. "Метелики" – это песня о первой любви, такой важной в жизни каждой девушки, потому что это новые эмоции, с которыми еще предстоит научиться справляться. Из-за того, что ты впервые сталкиваешься с таким чувством, на тебя накатывает буря эмоций, тебе кажется, что все идёт не по плану, и ты не так себе представляла в своем идеальном мире. Ты боишься быть навязчивой, но не думать о нем не получится. Эта песня о первых бабочках в животе и легком треморе от них, и истерике от непонимания, что делать с этими эмоциями и куда их направлять. Первая любовь – она всегда достаточно странная, необыкновенная и та, которая запомнится на всю жизнь, если чувства настоящие! Вот что я чувствую и о чем думаю, когда пою эту песню", – рассказала Тринчер.

Анна Тринчер призвала молодежь говорить на украинском языке Пресс-служба артистки Анны Тринчер

Кроме того, юная суперзвезда объявила о запуске челленджа #метеликипоукраїнськи, суть которого заключается в том, чтобы как можно больше людей практиковались говорить на родном языке.

Анна Тринчер призвала молодежь говорить на украинском языке Пресс-служба артистки Анны Тринчер

В своих социальных сетях певица рассказала о том, как сама учится говорить на украинском, и призвала своих подписчиков поддержать ее. На данный момент к челленджу присоединилось более 10 тысяч людей.

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