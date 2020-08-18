Звезда сериала "Зачарованные" обвинила известного режиссера в домогательствах

Звезда сериала "Зачарованные" Роуз МакГоуэн обвинила режиссера Александра Пэйна в сексуальных домогательствах, когда ей было 15 лет.

Об этом 46-летняя актриса написала на своей странице в Instagram. Актриса отметила, что не планирует разрушить его жизнь и карьеру, но хочет услышать извинения.

"Я бы даже подходила к этому режиссеру на мероприятиях и с улыбкой спрашивала: "Помнишь, когда ты занимался со мной сексом в 15?". Если вы пытаетесь заняться сексом с несовершеннолетней, то совершаете преступление", – отметила МакГоуэн.

Роуз МакГоуэн показала, как выглядела в 15 лет Instagram @rosemcgowan

Звезда также обратилась к поклонникам, которые пережили подобный опыт, с призывом не брать на себя ответственность за то, что произошло, и не считать это нормальным явлением.

Пока Пейн и его представители не сделали официального заявления относительно обвинений артистки. Отметим, 59-летний режиссер является двукратным лауреатом "Оскара" за фильмы "Потомки" и "На обочине". Он известен также работой над фильмом "Выскочка".

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