Звезда сериала "Во все тяжкие" заразился коронавирусом

Юля Ухина Люди 11:47, 31.07.2020 Обновлено: 12:26, 31.07.2020

Американский актер Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие", заявил, что переболел COVID-19.

Об этом артист сообщил на личной странице в Instagram. По словам Крэнстона, он соблюдал меры самозащиты и дистанцирования, но все равно заразился. Брайан отметил, что болезнь прошла в легкой форме, и сейчас он уже в порядке (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После выздоровления Крэнстон пожертвовал свою плазму в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он также призвал всех людей носить защитные медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.

"Призываю вас продолжать носить эту чертову маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Мы можем победить, но только если мы будем следовать правилам вместе", – заключил Крэнстон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский блогер Илья Варламов заявлял, что переболел коронавирусом в легкой форме. Он делился подробностями лечения и перечислил нетипичные симптомы инфекции, с которыми столкнулся.

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