Звезда сериала "Универ" взбудоражила сеть пикантным фото

Российская актриса Наталья Рудова, больше всего известная по роли в сериале "Универ", показала кадр из обнаженной фотосессии для мужского журнала Maxim.

Фото вызвало бурное обсуждение на ее странице в Instagram.

Новости Знаменитая тезка Софии Ротару делает пикантные фото

Отмечается, что Рудова украсила обложку журнала за февраль 2020 года, а тематикой фотосессии стало плаванье в бассейне. На опубликованном фото 36-летняя актриса полностью обнаженная плавает у самого дна:

Автором снимка является фотограф Александр Мультиков - он снял все фото этого выпуска для Maxim и сам показал обложку с Рудовой:

В комментариях восхитились хорошей физической формой актрисы: "Русалка", "Безумно красиво!", "Бомба, супер!", - среди прочего пишут поклонники.

"Кто Вас пустил в бассейн без шапочки?", "Часы надела, а трусы забыла)", - также шутят в сети.

Как известно, Рудова сыграла роль новой заведующей кафедры истории Ксении Ковальчук в "Универ. Новая общага", - сериале, который транслировали на ТНТ в 2011-2018 годы. Также она известна по роли в сериале "Татьянин день".

Напомним, что ранее коллега Рудовой по "Универу" Настасья Самбурская решилась опубликовать неоднозначное видео с фриком Олегом Монголом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!