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1 февраля • обновлено в 23:04
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Звезда сериала "Универ" и подруга Самбурской "ох**нела" от красоты своих ног: фото

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Актриса Наталья Рудова опубликовала интересную фотографию в желтом халате и вступила в спор с подписчиком.

В Instagram-аккаунте известная российская актриса выложила фотоснимок, сделанный в ее квартире. На фото Рудова предстала в соблазнительном халате, засветив свои красивые стройные ноги.

Звезда сериала "Универ" и подруга Самбурской "ох**нела" от красоты своих ног: фото

Один из подписчиков решил задать ей странный вопрос, после чего нарвался на серьезный ответ.

"Что у тебя с ножками случилось?" – задал вопрос фолловер.

"Охринеть какие красивые выросли, то и случилось!" – резко ответила Рудова, допустив орфографическую ошибку в первом слове.

Звезда сериала "Универ" и подруга Самбурской "ох**нела" от красоты своих ног: фото

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