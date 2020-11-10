Звезда сериала 'Тюдоры' попал в 'нетрезвое' ДТП: стали известны подробности

Звезда телесериала "Тюдоры" и ирландский актер Джонатан Рис-Майерс попал в аварию в Малибу. Он был в нетрезвом состоянии.

Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 8 ноября, пишет "Super".

Так, полицейские приехали на вызов и обнаружили, что, находящийся не в себе Джонатан, разбил свою машину.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Предварительная причина – серьезное превышение скорости.

Стоит отметить, что Джонатан долгое время лечился от алкоголизма и несколько раз отправлялся в рехаб. Два года назад актер попал в неприятности на борту самолета, когда устроил шумную ссору со своей женой, а после приземления был передан в руки полиции.

Как позже сообщила его супруга, у Джонатана выдался плохой день после многолетней борьбы с зависимостями и нескольких месяцев трезвости. В то время актер также проходил курс лечения от приступов агрессии, а о своей жене после всего пережитого отзывался как о невероятно сильной женщине.

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