Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" 26-летняя Анна Кошмал впервые поделилась с поклонниками фото со своим мужем. Ранее знаменитость тщательно скрывала его.

Соответствующий снимок актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Кошмал красуется в свадебном платье, а ее супруг – в солидном костюме.

Стоит отметить, ранее знаменитость рассказывала о том, что испытывала симпатию к партнеру по танцевальной студии, а затем ее избранником стал оператор со съемочной площадки "Сватов".

Анна Кошмал со своим супругом Instagram Кошмал

Сейчас жизнь Кошмал связана с любимым молодым человеком, чье имя она не афиширует. Известно то, что пара поженилась зимой 2017 года. 28 июня 2018 года у них родился сын Михаил.

Напомним, Анна Кошмал – это украинская киноактриса. Известность получила благодаря роли Жени Ковалевой в пятом и шестом сезонах телесериала "Сваты", за которую была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию "Телетриумф".

Кроме того, за 2017 год на телеэкраны вышли сериалы с ее участием "Танец бабочки", "Слуга народа", "Балерина", "Дочки-мачехи", "Перекресток", "Даша" и "Село на миллион-2". Анна Кошмал считается одной из самых популярных и востребованных молодых украинских актрис.

Украинская актриса Анна Кошмал UA Rating

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые за долгое время поделилась фото со своим двухлетним сыном Мишей.