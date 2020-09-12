Звезда сериала "Сплетница" Лейтон Мистер родила второго ребенка

Американская актриса и звезда сериала "Сплетница" Лейтон Мистер стала во второй раз мамой.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

34-летняя Лейтон родила своему супругу, актеру Адаму Броуди, сына.

"У меня родился второй ребенок. У меня мальчик, и он просто мечта. Он парень моей мечты", – трогательно сообщил изданию Адам.

Лейтон Мистер стала во второй раз мамой. Getty

Звездная пара не раскрывает имени и дату рождения малыша. Актеры также тщательно скрывали вторую беременность Лейтон, однако на прошлой неделе папарацци все-таки заметили беременную знаменитость на улице.

К слову, Лейтон и Адам также воспитывают 4-летнюю дочь Арло Дэй.

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой. Британская актриса родила девочку от своего мужа, музыканта Джо Джонаса.