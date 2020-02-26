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26 февраля • обновлено в 15:17
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Звезда сериала "Школа" завела сеть пикантным фото

3.1т
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Звезда популярного украинского сериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы, поделилась соблазнительными фото.

Пикантные фотографии 21-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram @elizabethvasilenko

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"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото

На снимках Василенко позирует в коротких желтых шортах и бежевом белье, которое пикантно подчеркнуло формы актрисы.

"Последние фотографии из Малайзии", – подписала фотографии звезда.

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Поклонники пришли в восторг от сексуальных кадров девушки и засыпали комплиментами фигуру Лизы.

"Какая же ты роскошная", "Почему ты такая красивая?", "Богиня", "Ты прекрасна", – восхищались фанаты.

Звезда сериала "Школа" завела сеть пикантным фото
Звезда сериала "Школа" завела сеть пикантным фото
Звезда сериала "Школа" завела сеть пикантным фото
Звезда сериала "Школа" завела сеть пикантным фото
Звезда сериала "Школа" завела сеть пикантным фото
Звезда сериала "Школа" завела сеть пикантным фото
Звезда сериала "Школа" завела сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актриса Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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