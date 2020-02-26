Звезда сериала "Школа" завела сеть пикантным фото

Звезда популярного украинского сериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы, поделилась соблазнительными фото.

Пикантные фотографии 21-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Лиза Василенко Instagram @elizabethvasilenko

На снимках Василенко позирует в коротких желтых шортах и бежевом белье, которое пикантно подчеркнуло формы актрисы.

"Последние фотографии из Малайзии", – подписала фотографии звезда.

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Поклонники пришли в восторг от сексуальных кадров девушки и засыпали комплиментами фигуру Лизы.

"Какая же ты роскошная", "Почему ты такая красивая?", "Богиня", "Ты прекрасна", – восхищались фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актриса Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.

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