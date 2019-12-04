Звезда сериала "Школа" засветила формы в прозрачном наряде: горячие фото

Звезда украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы, примерила соблазнительный наряд.
Фотографиями, которые вызвали бурные обсуждения в сети, актриса поделилась на своей странице в Instagram.
Лиза Василенко
Так, на снимках Лиза позирует в прозрачном топе, сквозь который видно белье звезды.
Лиза Василенко
Пикантные кадры не смогли оставить равнодушными подписчиков Василенко, которые засыпали актрису комментариями:
В своем Instagram Лиза часто радует поклонников горячими фото, на которых позирует не только в откровенных нарядах, но и топлес.
Лиза Василенко
Лиза Василенко
Лиза Василенко
Лиза Василенко
Лиза Василенко
Лиза Василенко
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актриса Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.
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