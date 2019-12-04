Звезда сериала "Школа" засветила формы в прозрачном наряде: горячие фото

Звезда украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы, примерила соблазнительный наряд.

Фотографиями, которые вызвали бурные обсуждения в сети, актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Лиза Василенко Instagram

Так, на снимках Лиза позирует в прозрачном топе, сквозь который видно белье звезды.

Лиза Василенко Instagram

Пикантные кадры не смогли оставить равнодушными подписчиков Василенко, которые засыпали актрису комментариями:

В своем Instagram Лиза часто радует поклонников горячими фото, на которых позирует не только в откровенных нарядах, но и топлес.

Лиза Василенко Instagram

Лиза Василенко Instagram

Лиза Василенко Instagram

Лиза Василенко Instagram

Лиза Василенко Instagram

Лиза Василенко Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актриса Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.