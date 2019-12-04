Главная Новости
4 декабря • обновлено в 05:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Звезда сериала "Школа" засветила формы в прозрачном наряде: горячие фото

1.2т
Читать материал на украинском

Звезда украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы, примерила соблазнительный наряд.

Фотографиями, которые вызвали бурные обсуждения в сети, актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram

Новости
Экс-звезда "ВИА Гры" сверкнула большой грудью: пикантные фото

Так, на снимках Лиза позирует в прозрачном топе, сквозь который видно белье звезды.

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram

Пикантные кадры не смогли оставить равнодушными подписчиков Василенко, которые засыпали актрису комментариями:

Звезда сериала "Школа" засветила формы в прозрачном наряде: горячие фото
Звезда сериала "Школа" засветила формы в прозрачном наряде: горячие фото
Звезда сериала "Школа" засветила формы в прозрачном наряде: горячие фото
Звезда сериала "Школа" засветила формы в прозрачном наряде: горячие фото
Звезда сериала "Школа" засветила формы в прозрачном наряде: горячие фото
Звезда сериала "Школа" засветила формы в прозрачном наряде: горячие фото

В своем Instagram Лиза часто радует поклонников горячими фото, на которых позирует не только в откровенных нарядах, но и топлес.

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актриса Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
На Ленинградке будет востребована.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги