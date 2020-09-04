Звезда сериала "Школа" поделилась пикантным фото в белье

Актриса Елизавета Василенко, сыгравшая роль ученицы Лолы в сериале "Школа", поделилась пикантным фото.

Соответствующий снимок 22-летняя знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Василенко позирует в коротком топе и в трусиках с принтом (фото смотрите ниже).

Отметим, что на фотографии актриса также засветила тату в зоне бикини.

Василенко опубликовала пикантное фото. Instagram Елизаветы Василенко

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного кадра девушки и засыпали комплиментами фигуру Лизы.

"Я потеряла дар речи", "Лиза, ты лучшая", "Ого, какая красивая", "Кайфую от твоих фото", "Вам бы в клипах сниматься, волшебная", – написали в комментариях.

В сети засыпали комплиментами Василенко. Instagram Елизаветы Василенко

Сеть поразило фото Василенко. Instagram Елизаветы Василенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хип-хоп исполнительница Аlyona Аlyona (Елена Савраненко) поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует в черном белье, продемонстрировав пышные формы.

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