Звезда сериала 'Папины дочки' оказался в инвалидном кресле из-за падения с 12-метровой высоты

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки", из-за падения с 12-метровой высоты попал в реанимацию, а затем оказался в инвалидном кресле.

По его словам, он с друзьями планировал снять фильм и поэтому они искали локации. На одной из них артист забрался на пожарную лестницу, а затем сорвался с нее. Об этом Казаков рассказал в студии программы "Звезды сошлись" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я отвлекся на что-то и не было страховки. Собственно, не успел схватить эту лестницу и все. Самое ужасное, что в тот момент, когда моя рука перестала понимать, что лестницы нет в ней, а другая уже отпущена, я посмотрел просто перед собой и понял, что в 30 см от меня моя лестница. И все. А за три минуты до этого я положил вниз арматуру, чтобы было легче забираться. То есть у тебя два варианта в голове в этот момент: либо ты отталкиваешься последней ногой, стоящей на этой лестнице, от нее же, и это хоть как-то должно тебя спасти, либо ты падаешь туда же, на эту арматуру, и она тебя раздваивает", – рассказал актер.

Кроме того, Казаков добавил, что в момент падения перед его глазами пролетели несколько лет жизни.

В результате врачи поставили звезде 20 болтов на пострадавших конечностях, а позвоночник чудом остался неповрежденным. Реабилитация может занять больше восьми месяцев.

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