Звезда сериала "Очень странные дела" устроился официантом из-за отсутствия съемок

Ольга Веркалец Люди 16:13, 19.08.2020

17-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Гейтен Матараццо из-за пандемии коронавируса резко изменил вид деятельности и устроился официантом в кафе, где работают также его родственники.

Об этом сообщили его поклонники в соцсети Instagram, публикуя фото с актером, пишет издание Hollywood Reporter (снимок смотрите ниже).

"Деньги Матараццо вряд ли нужны. Кроме съемок в сериале, он также известен благодаря роликам Verizon Fios. Возможно, как и многие из нас, он просто хотел выйти из дома", – говорится в сообщении издания.

Гейтен Матараццо с поклонником
Instagram Anthony Bartolomeo

Напомним, съемки четвертого сезона сериала остановили из-за карантинных ограничений. Отметим, что каждый сезон представляет собой отдельную увлекательную историю о парнях, которые сталкиваются с какими-то неприятностями и пытаются справиться с ними своими собственными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер Дмитрий Шаракоис, сыгравший Борю Левина в сериале "Интерны", признался, что экономит на еде и пьет воду из-под крана, чтобы прожить в Лондоне.

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