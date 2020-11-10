Звезда сериала 'Молодежка' женился: трогательные фото со свадьбы

Российский актер и звезда сериала "Молодежка" Александр Соколовский женился. Его возлюбленную зовут Светлана.

О радостном событии артист рассказал на своей странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Так, новобрачные устроили фотосессию на природе в "Изумрудном лесу".

"Часто задают вопрос о счастливых моментах жизни. Теперь я знаю, что отвечать. Когда смотришь в ее счастливые глаза, полные слез радости. Когда держишь ее за руки и чувствуешь дрожь волнения. Когда целуешь лучшую женщину на земле в окружении самых близких и родных людей. Настоящая сказка в "Изумрудном лесу". Спасибо тебе, любимая. Я с тобой невероятно счастлив", – написал трогательный пост актер.

В комментариях поклонники засыпали Соколовского и его новоиспеченную жену поздравлениями.

"Гармонии вам!", "Разве это не пара года? Лесная тема для свадьбы – потрясающая идея. Столько жизни в этом. Поздравляем!", "Красота!", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды российского кино Арнтгольц и Богатырев тайно поженились.