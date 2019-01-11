МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Люди

Звезда сериала ''Мажор'' избил жену-знаменитость

2.1тЧитать материал на украинском

Накануне Нового года актер Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце. Инцидент произошел в подмосковном поселке Трувиль, где живет пара.

Агент Прилучного заявила, что он не будет давать комментарии. О побоях сообщила знакомая Муцениеце и ее пиар-менеджер Мариам Халилова, пишет издание "СтарХит".

Звезда сериала ''Мажор'' избил жену-знаменитость

Peopletalk

Новости
Опять без супруги: муж Лорак засветился в компании другой женщины на отдыхе

"Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает. Однако пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев", — отметил источник в правоохранительных органах.

Позже Халилова решила отказаться от своих слов.

"Сейчас мы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Созвонилась с журналистом, который, как написал, будет решать, что делать, ведь все это преследуется законом. Да, у Агаты и Павла все хорошо", — заметила пиар-менеджер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер театра и кино Марат Башаров, звезда картин "Граница. Таежный роман", "Турецкий гамбит", жестоко избил супругу Елизавету. Инцидент произошел 27 декабря. После ссоры Елизавета была вынуждена обратиться в травмпункт, так как супруг в гневе сломал ей нос.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Надо было гранату взорвать, или с крыши дома бросится! Да, томосята?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Скрепные русские браки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги