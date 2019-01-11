Звезда сериала ''Мажор'' избил жену-знаменитость

Накануне Нового года актер Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце. Инцидент произошел в подмосковном поселке Трувиль, где живет пара.

Агент Прилучного заявила, что он не будет давать комментарии. О побоях сообщила знакомая Муцениеце и ее пиар-менеджер Мариам Халилова, пишет издание "СтарХит".

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"Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает. Однако пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев", — отметил источник в правоохранительных органах.

Позже Халилова решила отказаться от своих слов.

"Сейчас мы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Созвонилась с журналистом, который, как написал, будет решать, что делать, ведь все это преследуется законом. Да, у Агаты и Павла все хорошо", — заметила пиар-менеджер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер театра и кино Марат Башаров, звезда картин "Граница. Таежный роман", "Турецкий гамбит", жестоко избил супругу Елизавету. Инцидент произошел 27 декабря. После ссоры Елизавета была вынуждена обратиться в травмпункт, так как супруг в гневе сломал ей нос.

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