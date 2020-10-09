Звезда сериала "Кухня" заразился коронавирусом

Российский актер, звезда сериала "Кухня" Михаил Тарабукин, заявил, что переболел COVID-19.

Об этом 39-летний артист сообщил на личной странице в Instagram. По словам Тарабукина, у него была диагностирована двусторонняя вирусная пневмония. Болезнь протекала в "тяжеленной форме" и сопровождалась температурой 39,5 градусов и потерей обоняния.

"Хотите экстремальный рецепт, как скинуть несколько килограмм, помолодеть, и начисто отбить охоту к алкоголю и кофе с утра? Надо всего лишь пару недель проваляться с тяжеленной формой COVID-19. С двусторонней вирусной пневмонией, с температурой 39,5, без обоняния! И вы – новый человек!" – заявил актер.

Он также отметил, что "бегать" от данной болезни бесполезно, и пожелал подписчикам "здоровья, добра и антител".

"Всем легкой формы, друзья. Бегать от этого бесполезно, прятаться от этого бесполезно, все бесполезно. Это с нами очень надолго. От души желаю всем здоровья, добра и антител", – подытожил Тарабукин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский блогер Илья Варламов заявлял, что переболел коронавирусом в легкой форме. Он делился подробностями лечения и перечислил нетипичные симптомы инфекции, с которыми столкнулся.