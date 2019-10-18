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18 октября • обновлено в 10:32
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"Это цинично и пошло": звезда сериала "Кухня" резко отреагировала на памятник Марьянову

1.8т Читать материал на украинском

Звезду сериала "Кухня", российскую актрису Елену Ксенофонтову возмутил памятник, который близкие поставили на могиле покойного Дмитрия Марьянова.

Так, артистка на своей странице в Instagram опубликовала видеообращение, в котором назвала надгробие омерзительным и пошлым (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Циничный, осознанно пошлый памятник. Не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. Нет, он есть, но крест, заполненный радугой — это омерзительно. Надо уважать путь другого человека", — сказала Елена.

Дмитрий Марьянов и Елена Ксенофонтова

Дмитрий Марьянов и Елена Ксенофонтова

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К тому же, по словам Ксенофонтовой, на плите нет отчества Дмитрия Марьянова. Судя по всему, памятник установили не с первого раза, так как могила актера была перекопана. Также Елена считает, что родные покойного "решили хайпануть! Опошлили и изгадили все, что могли".

Памятник на могиле Дмитрия Марьянова

Памятник на могиле Дмитрия Марьянова

Фото из Instagram

"К своему возрасту Дмитрий сделал достаточно. Вы опошлили, изгадили все, что могли. В этом памятнике нет самого Димы, он не заслужил", — добавила Ксенофонтова.

Дмитрий Марьянов и Елена Ксенофонтова

Дмитрий Марьянов и Елена Ксенофонтова

Фото: fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 октября 2017 года Марьянов пожаловался на боль в ноге. Его жалобы в реабилитационном центре для наркозависимых "Феникс" приняли за обычные попытки пациента любыми способами покинуть заведение. Артиста держали взаперти.

  • Затем друзья Марьянова позвонили в "скорую помощь". Когда поняли, что медики не приедут, решили быстро везти актера на своей машине. Марьянов скончался по дороге в больницу.

  • Позже также стало известно, что против медиков, которые отказались оперативно оказать медицинскую помощь артисту, было возбуждено уголовное дело.

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Персона
Дмитрий Марьянов
Место
Россия
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