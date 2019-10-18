"Это цинично и пошло": звезда сериала "Кухня" резко отреагировала на памятник Марьянову

Звезду сериала "Кухня", российскую актрису Елену Ксенофонтову возмутил памятник, который близкие поставили на могиле покойного Дмитрия Марьянова.

Так, артистка на своей странице в Instagram опубликовала видеообращение, в котором назвала надгробие омерзительным и пошлым (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Циничный, осознанно пошлый памятник. Не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. Нет, он есть, но крест, заполненный радугой — это омерзительно. Надо уважать путь другого человека", — сказала Елена.

Дмитрий Марьянов и Елена Ксенофонтова

К тому же, по словам Ксенофонтовой, на плите нет отчества Дмитрия Марьянова. Судя по всему, памятник установили не с первого раза, так как могила актера была перекопана. Также Елена считает, что родные покойного "решили хайпануть! Опошлили и изгадили все, что могли".

Памятник на могиле Дмитрия Марьянова Фото из Instagram

"К своему возрасту Дмитрий сделал достаточно. Вы опошлили, изгадили все, что могли. В этом памятнике нет самого Димы, он не заслужил", — добавила Ксенофонтова.

Дмитрий Марьянов и Елена Ксенофонтова Фото: fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 октября 2017 года Марьянов пожаловался на боль в ноге. Его жалобы в реабилитационном центре для наркозависимых "Феникс" приняли за обычные попытки пациента любыми способами покинуть заведение. Артиста держали взаперти.

Затем друзья Марьянова позвонили в "скорую помощь". Когда поняли, что медики не приедут, решили быстро везти актера на своей машине. Марьянов скончался по дороге в больницу.

Позже также стало известно, что против медиков, которые отказались оперативно оказать медицинскую помощь артисту, было возбуждено уголовное дело.

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