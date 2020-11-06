Звезда сериала "Кто в доме хозяин?" заболел коронавирусом и заявил о нищете

София Ковнир Люди 16:25, 6.11.2020 Обновлено: 16:31, 6.11.2020

Российский актер и звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Андрей Носков признался, что заболел коронавирусом.

По его словам, пандемия сильно ударила по его финансам, сообщил Носков изданию "ФАН".

Артист рассказал, что у него поражено 20% легких, но чувствует он себя хорошо. На данный момент звезда принимает много лекарственных препаратов.

Кроме того, из-за отмены спектаклей, болезнь плохо отразилась на бюджете Андрея.

Андрей Носков заразился коронавирусом
Life.ru

"Мы самая не защищенная в коммерческом смысле слова каста, давайте так говорить. Вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить надо только на лекарства", – отметил Носков.

Также знаменитость подчеркнул, чтобы не заражать своих близких, он закрылся в дальней комнате квартиры. Однако, из-за небольшой площади апартаментов, изоляцией это назвать сложно.

"Мне, к сожалению, некуда уединиться. У нас не такая большая квартира, поэтому понятие дальней комнаты это радиус пяти метров", – добавил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, любовница российского стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), актриса Анастасия Шульженко заявила, что тяжело заболела.

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