Звезда сериала "Кто в доме хозяин?" заболел коронавирусом и заявил о нищете
У артиста поражено 20% легких
Из-за болезни ему придется жить в кредит
На самоизоляцию ушла вся семья актера
Российский актер и звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Андрей Носков признался, что заболел коронавирусом.
По его словам, пандемия сильно ударила по его финансам, сообщил Носков изданию "ФАН".
Артист рассказал, что у него поражено 20% легких, но чувствует он себя хорошо. На данный момент звезда принимает много лекарственных препаратов.
Кроме того, из-за отмены спектаклей, болезнь плохо отразилась на бюджете Андрея.
"Мы самая не защищенная в коммерческом смысле слова каста, давайте так говорить. Вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить надо только на лекарства", – отметил Носков.
Также знаменитость подчеркнул, чтобы не заражать своих близких, он закрылся в дальней комнате квартиры. Однако, из-за небольшой площади апартаментов, изоляцией это назвать сложно.
"Мне, к сожалению, некуда уединиться. У нас не такая большая квартира, поэтому понятие дальней комнаты – это радиус пяти метров", – добавил артист.
Как сообщал OBOZREVATEL, любовница российского стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), актриса Анастасия Шульженко заявила, что тяжело заболела.