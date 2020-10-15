Звезда сериала "Крепостная" попала в ДТП и серьезно травмировала лицо

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Фатима Горбенко рассказала о серьезном ДТП, в которое попала в Одесской области. Артистка получила множественные переломы костей лицевого черепа.

По словам Горбенко, вместе с ней в машине были ее родители. Они не пострадали, так как были пристегнуты, а также в авто сработали подушки безопасности. Сама актриса сидела на заднем сидении. Об этом сообщила пресс-служба канала СТБ.

"Мы с родителями попали в ДТП по дороге к дикому пляжу в Одесской области, где планировали затестить новые сапборды. Слава Богу, родители не пострадали, так как были пристегнуты и сработали подушки безопасности. А я, вследствие столкновения и будучи не пристегнутой на заднем сидении, получила множественные переломы костей лицевого черепа", – рассказала подробности Фатима.

Через пару дней Горбенко узнала, что продюсер Галина Балан-Тимкина и режиссер Антон Азаров хотят видеть ее в новом сериале канала СТБ "Мой любимый враг".

"Я прочитала синопсис, меня потрясла героиня Лилия – такого противоречивого персонажа я еще не играла. Но я запретила себе даже мечтать об этой роли, ведь меня ждала сложная операция. Необходимо было зафиксировать отломки костей в правильном положении титановыми пластинами. Прооперировал меня челюстно-лицевой хирург Бабов Евгений Дмитриевич в Одесском военном госпитале. Отдельная благодарность начальнику отделения челюстно-лицевой хирургии Елене Кулибабе. Вследствие сильного удара и хирургического вмешательства лицо было обезображено", – прокомментировала актриса.

По ее словам, съемки в сериале оказались под серьезной угрозой, но реабилитация шла быстрее, чем ожидала актриса. Помогло и то, что по разным причинам сдвигалось начало съемок, а это дало время для восстановления. И после проб грима было принято смелое решение утвердить Фатиму Горбенко на роль Лилии.

"Я играю Лилию Стоцкую – человека одержимого жаждой мести. Но погоня за справедливостью станет для нее роковой. Меня вдохновил образ леди Лилит из мифологии – первая жена Адама, могущественная и злая искусительница", – указала она.

Отметим, премьера 4-серийной мелодрамы "Мой любимый враг" производства StarLight Production состоится 16 октября в 20:20 на телеканале СТБ. Генеральный продюсер – Галина Балан-Тимкина, режиссер – Антон Азаров. Главные роли исполнили: Анна Васильева, Роман Полянский, Марк Дробот, Фатима Горбенко.

Также напомним, в сериале "Крепостная" Фатима Горбенко сыграла Елену Корнееву – жену советника киевского губернатора.

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