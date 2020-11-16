Звезда сериала "Корона" Эмма Коррин рассказала, как попала в больницу из-за съемок в бассейне

Британская актриса Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в сериале "Корона", рассказала, что после двух месяцев работы над шоу она оказалась в больнице. Артистке стало плохо после длительных съемок в бассейне.

Так, по словам знаменитости, работа над четвертым сезоном кинокартины проходила в Испании. Там авторы ленты создали кадры, на которых воссоздали австралийское турне принца Чарльза и Дианы в 1983 году. По замыслу, Эмма вместе с коллегой по сериалу Джошом О'Коннор, должна была искупаться в бассейне. После этого актриса, которая страдает от астмы, имела сильный кашель. Она отправилась в больницу, чтобы ей выписали антибиотики, в результате чего была госпитализирована. Об этом Коррин сообщила в интервью журналу Glamour.

Кадр из сериала "Корона" vogue.ru

"Я астматик, поэтому иногда у меня появляется кашель. В "Короне" пришлось снять сцену в холодном бассейне. Это был очень тяжелый день, я действительно едва согревала себя, топчась в воде. Мы должны были лететь в ту ночь в Великобританию и заехали в больницу за антибиотиками... Меня госпитализировали из-за низкого уровня кислорода в крови", – заявила Эмма.

Кроме этого, актриса вспомнила, что испанские медсестры узнали ее. Звезде "Короны" предложили надеть картонный пакет на голову, чтобы другие пациенты не догадались, что Коррин попала в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Эмма Коррин предстала на обложке мужского журнала "GQ" в обнаженном виде.