Звезда сериала "Корона" Андерсон поделилась забавным фото в образе Маргарет Тэтчер

Голливудская актриса Джиллиан Андерсон, которая сыграла роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне "Короны", поделилась забавным фото со съемок сериала.

Соответсвующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она в образе Маргарет Тэтчер позировала на королевском троне, закинув ноги на подлокотники.

"Примеряюсь", – подписала Андерсон фото.

Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер из сериала "Корона" Instagram Джиллиан Андерсон

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Джиллиан. Они засыпали актрису комплиментами.

Единственный стул, на котором вы должны сидеть.

Вы сидите как Джиллиан, а лицо ваше говорит о том, что вы Тэтчер.

Это так забавно.

Думаю, ее Величество ведет себя точно также, когда ее никто не видит.

Наша королева.

Что известно о 4 сезоне сериала "Корона"

Популярный сериал "Корона" выходит с 2016 года. В нем рассказывается о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени.

В новом сезоне события затронули период 1980-х – в нем появилось несколько новых персонажей, главные из которых Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон и принцесса Диана в исполнении Эммы Коррин.

Джиллиан Андерсон в образе Маргарет Тэтчер из сериала "Корона" kino-teatr.ru

К слову, в четвертом сезоне "Короны" можно увидеть напряженные встречи королевы Елизаветы и Маргарет Тэтчер в сложные для Британии времена, а также историю любви принца Чарльза и Дианы Спенсер. Продолжение сериала состоит из 10 эпизодов и было выпущено на Netflix 15 ноября 2020 года.

Кадр из четвертого сезона сериала "Корона" kino-teatr.ru

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: