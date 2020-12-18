Звезда сериала "Корона" Андерсон поделилась забавным фото в образе Маргарет Тэтчер
Голливудская актриса Джиллиан Андерсон, которая сыграла роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне "Короны", поделилась забавным фото со съемок сериала.
Соответсвующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она в образе Маргарет Тэтчер позировала на королевском троне, закинув ноги на подлокотники.
"Примеряюсь", – подписала Андерсон фото.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Джиллиан. Они засыпали актрису комплиментами.
Единственный стул, на котором вы должны сидеть.
Вы сидите как Джиллиан, а лицо ваше говорит о том, что вы Тэтчер.
Это так забавно.
Думаю, ее Величество ведет себя точно также, когда ее никто не видит.
Наша королева.
Популярный сериал "Корона" выходит с 2016 года. В нем рассказывается о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени.
В новом сезоне события затронули период 1980-х – в нем появилось несколько новых персонажей, главные из которых Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон и принцесса Диана в исполнении Эммы Коррин.
К слову, в четвертом сезоне "Короны" можно увидеть напряженные встречи королевы Елизаветы и Маргарет Тэтчер в сложные для Британии времена, а также историю любви принца Чарльза и Дианы Спенсер. Продолжение сериала состоит из 10 эпизодов и был выпущен на Netflix 15 ноября 2020 года.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
премьера четвертого сезона сериала "Корона" вызвала бурное обсуждение у королевской семьи. Их смутили несколько эпизодов, которые, по их мнению, не совпадают с реальностью.
Министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что стриминговый портал Netflix должен добавить в начальные титры сериала "Корона" информацию о "вымышленном сюжете".
Позже были названы главные фейки о королевской семье, которые показали в 4 сезоне сериала "Корона".