Звезда сериала "Ход королевы" – о сходстве с героиней Бет Хармон: прочувствовала ее одиночество на своем опыте

Голливудская актриса Аня Тейлор-Джой, которая сыграла шахматистку Бет Хармон в сериале "Ход Королевы", заявила, что почувствовала – эта роль создана именно для нее.

Так, по словам знаменитости, история ее героини очень схожа с ее личной, которую она пережила в детстве. Аня так же как и ее киноперсонаж Бет чувствовала себя одинокой, ее предавали близкие люди и она не могла найти себя в этом мире. Именно поэтому, как отметила актриса, она сразу влюбилась в эту роль. Об этом Тейлор-Джой заявила в интервью изданию The Sun.

"Я чувствовала ее одиночество, ее стремление найти свое место в этом мире, который столь враждебно настроен. Именно по этой причине ее так заинтересовали шахматы. Понимаете, до знакомства с ними Бет видела только предательство. Все, кого она знала, так или иначе предавали ее, бросали. И она не доверяла людям. Это заставляло отчаянно бороться, искать себя. В детстве я чувствовала нечто подобное. Вот почему сразу влюбилась в эту роль", – поделилась актриса.

Она также рассказала личную историю, из-за которой чувствовала себя в детстве одинокой. Актриса отметила, что когда ей было восемь лет, они с родителями переехали с Аргентины в Лондон. Аня тогда не знала английского языка и когда ее отдали в школу – никто не понимал ее. Девочка чувствовала себя "гадким и противным чужаком".

"Это было сущее мучение, пытка! Другие дети не понимали меня. Я была для них чужаком, гадким и противным. Идеальный объект для насмешек. Господи, меня столько раз закрывали в шкафчиках в раздевалке! Большую часть времени в школе я проводила в туалете, рыдая там. Чувствовала себя одинокой и никому не нужной. С тех пор я больше всего на свете боюсь одиночества", – подытожила она.

Премьера сериала "Ход королевы" состоялась 23 октября 2020 года. В основе шоу одноименный роман Уолтера Тевиса 1983 года. По сюжету сериала, Бет Хармон – обычная американская сирота, которая в раннем возрасте открывает в себе талант игры в шахматы – только за доской она чувствует, что может хоть что-то контролировать. Постепенно она становится одной из главных шахматисток США, получает звание гроссмейстера, но из-за постоянного напряжения она вынуждена ступить на путь саморазрушения, подавляя свои страхи и сомнения наркотиками и алкоголем.

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