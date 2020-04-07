"Не приняла его!" Звезда "Секса в большом городе" высказалась о сыне-трансгедере

Американская актриса, звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон призналась, что когда узнала о трансгендерности своего сына Сэмюэля (в прошлом Саманта. – Ред.) – сначала не приняла его.

Так, по словам актрисы, они даже посещали вместе психотерапевта. Ведь она не могла понять, почему ее ребенок стал таким. Об этом Никсон рассказала в интервью журналисту и блогеру Карену Шаиняну (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Синтия Никсон Фото: instagram/cynthiaenixon

"У меня есть ребенок – трансгендерный мужчина. В детстве он прошел очень много фаз. Когда мой сын был маленькой девочкой Самантой, он любил одеваться как принцесса. В период полового созревания он одевался как хиппи, а потом – как французская женщина. Он носил все в обтяжку и красил губы красной помадой. Поэтому я его сначала не приняла, когда он признался в трансгендерности. Мне было непонятно откуда это взялось. В то время он посещал психотерапевта, я тоже его посещала. Я пыталась его понять", – сказала Синтия.

Синтия Никсон и ее сын Сэмюэль Фото: instagram/cynthiaenixon

Актриса также добавила, что когда ее сын совершил "переход" – ему стало намного легче и он стал счастливым. Поэтому, поговорив с психологом, Синтия решила, что не ей решать, кем быть ее ребенку.

Сын Синтии Никсон Фото: hellomagazine.com

"Я не могла понять его, потому что, как я говорила, он раньше был очень женственным. Я пыталась убедить себя в том, что он не трансгендер. И тогда мне психолог сказала, что таким образом он пытался найти себя и доказать себе, что он не трансгендер. Однако это не так. Знаете, когда он совершил переход – ему стало намного легче, он счастлив. И я пришла к заключению, что не мне решать, кем ему быть", – подытожила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синтия Никсон снялась в ярком социальном видео, где высказалась о стандартах, которые навязывает общество женщинам.

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