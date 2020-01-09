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9 января • обновлено в 16:39
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Звезда росТВ Малышева рассказала о борьбе с раком

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Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, как смогла предотвратить развитие рака толстого кишечника с помощью операции и регулярных обследований.

Перед этим у нее обнаружили предраковый полип толстого кишечника и удалили его, написала Малышева в Instagram-аккаунте.

Елена Малышева

Елена Малышева

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Малышева отметила, что около шести месяцев назад после гастроскопии у нее обнаружили эрозии в пищеводе и желудке. Она приняла необходимые меры, и последнее обследование показало, что все эрозии зажили.

"У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь - предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь", - написала ведущая.

Ведущая подчеркнула, что ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на борьбу с заболеванием, и призвала регулярно проходить медицинские исследования даже при отсутствии явных симптомов заболеваний.

У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь - предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу). За все это огромная благодарность моему любимому доктору - Игорю Владимировичу Городокину. Он руководит клиникой гастроэнтерологии в СЩА и клиникой пищеварения у нас в Москве. В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что ЭРОЗИЯ-ЯЗВА-РАК - это стадии одной болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию! Тогда не будет последней! Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили. Я постоянно пью НЕКСИУМ в дозе 40 мг. Мы все сейчас обсуждаем трагический уход из жизни доктора Павленко. Сходите и сделайте гастро- и колоноскопию! Это будет ваш ответ раку! аНе ждите симптомов болезни! Сделайте все заранее! Если у вас плохой врач, найдите хорошего. если надо заплатить хорошему доктору, заплатите! Ваша жизнь этого стоит! А если хотите попасть к доктору Городокину, то он точно супер грамотный врач! Записаться на прием можно по телефону: 8(495)268-1212

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Малышева нарвалась на гнев пользователей, показав женщину, у которой случился припадок во время эфира.

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Автор
Мария Дидык
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