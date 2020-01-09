Звезда росТВ Малышева рассказала о борьбе с раком

Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, как смогла предотвратить развитие рака толстого кишечника с помощью операции и регулярных обследований.

Перед этим у нее обнаружили предраковый полип толстого кишечника и удалили его, написала Малышева в Instagram-аккаунте.

Елена Малышева Версия Инфо

Малышева отметила, что около шести месяцев назад после гастроскопии у нее обнаружили эрозии в пищеводе и желудке. Она приняла необходимые меры, и последнее обследование показало, что все эрозии зажили.

"У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь - предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь", - написала ведущая.

Ведущая подчеркнула, что ранняя диагностика значительно увеличивает шансы на борьбу с заболеванием, и призвала регулярно проходить медицинские исследования даже при отсутствии явных симптомов заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Малышева нарвалась на гнев пользователей, показав женщину, у которой случился припадок во время эфира.

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