"Секс": звезда российских сериалов завела сеть пикантным видео

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань поделилась с поклонниками пикантным видео.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике в океане (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мой океан", — лаконично прокомментировала публикацию Горбань.

Мария Горбань Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от видео звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на пикантные фото Марии Горбань, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Мария Горбань оголила "пятую точку" Фото из Instagram

Мария Горбань сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Мария Горбань голая в ванной Фото из Instagram

Мария Горбань полностью оголилась Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем. Так, на видео звезда предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках.

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