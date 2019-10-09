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9 октября • обновлено в 08:43
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"Секс": звезда российских сериалов завела сеть пикантным видео

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Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань поделилась с поклонниками пикантным видео.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике в океане (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мой океан", — лаконично прокомментировала публикацию Горбань.

Мария Горбань

Мария Горбань

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от видео звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Секс": звезда российских сериалов завела сеть пикантным видео
"Секс": звезда российских сериалов завела сеть пикантным видео
"Секс": звезда российских сериалов завела сеть пикантным видео
"Секс": звезда российских сериалов завела сеть пикантным видео

Предлагаем посмотреть и на пикантные фото Марии Горбань, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Мария Горбань оголила "пятую точку"

Мария Горбань оголила "пятую точку"

Фото из Instagram

Мария Горбань сексуально позирует на камеру

Мария Горбань сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Мария Горбань голая в ванной

Мария Горбань голая в ванной

Фото из Instagram

Мария Горбань полностью оголилась

Мария Горбань полностью оголилась

Фото из Instagram

... #myocean

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем. Так, на видео звезда предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках.

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Персона
Мария Горбань
Место
Россия
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