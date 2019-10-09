"Секс": звезда российских сериалов завела сеть пикантным видео

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань поделилась с поклонниками пикантным видео.
Соответствующий ролик артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике в океане (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Мой океан", — лаконично прокомментировала публикацию Горбань.
Мария Горбань
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от видео звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на пикантные фото Марии Горбань, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Мария Горбань оголила "пятую точку"
Фото из Instagram
Мария Горбань сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Мария Горбань голая в ванной
Фото из Instagram
Мария Горбань полностью оголилась
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем. Так, на видео звезда предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках.
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