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Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

1.7тЧитать материал на украинском

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем.

Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что на нем она предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Танцевать — это не про разум, это про чувства", — написала Горбань.

Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Мария Горбань

Фото из Instagram

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"Хорошая фигура", "Какая же ты, Маша, вся красивая", "Ты издеваешься что ли, как можно быть такой совершенной?", — прокомментировали поклонники новую публикацию звезды.

Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем
Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Марии Горбань, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Мария Горбань голая в ванной

Фото из Instagram

Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Мария Горбань полностью обнажилась

Фото из Instagram

Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Мария Горбань в соблазнительном купальнике

Фото из Instagram

Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Мария Горбань сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Мария Горбань полностью оголилась

Фото из Instagram

Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Мария Горбань засветила грудь

Фото из Instagram

Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Мария Горбань полностью оголилась

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань продемонстрировала оголенное тело, снявшись в ванной. Девушка позировала обнаженной перед зеркалом. Пикантные части тела она прикрывала только руками, а грудь артистки не видна только из-за запотевшей поверхности стекла.

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Персона
Мария Горбань
Место
Россия
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