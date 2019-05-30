Звезда российских сериалов взбудоражила сеть эротическим танцем

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем.
Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что на нем она предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Танцевать — это не про разум, это про чувства", — написала Горбань.
Мария Горбань
Фото из Instagram
"Хорошая фигура", "Какая же ты, Маша, вся красивая", "Ты издеваешься что ли, как можно быть такой совершенной?", — прокомментировали поклонники новую публикацию звезды.
Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Марии Горбань, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Мария Горбань голая в ванной
Фото из Instagram
Мария Горбань полностью обнажилась
Фото из Instagram
Мария Горбань в соблазнительном купальнике
Фото из Instagram
Мария Горбань сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Мария Горбань полностью оголилась
Фото из Instagram
Мария Горбань засветила грудь
Фото из Instagram
Мария Горбань полностью оголилась
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань продемонстрировала оголенное тело, снявшись в ванной. Девушка позировала обнаженной перед зеркалом. Пикантные части тела она прикрывала только руками, а грудь артистки не видна только из-за запотевшей поверхности стекла.
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