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Звезда реалити-шоу чуть не выронила огромную грудь из крохотного купальника

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Звезда реалити-шоу "Джоджи Шор" на MTV Хлоя Ферри чуть не выронила необъятную грудь из крохотного купальника.

Как сообщает The Daily Mail, знаменитость подловили папарацци на Ибице, когда она взбиралась по скалистой местности.

Судя по кадрам, Ферри пришла на пляж в крохотном бюстгальтере без бретелек, который с трудом сдерживал огромную грудь. Одно неосторожное движение, и прелести телезвезды могли бы просто оказаться на "свободе".

Ферри чуть не выронила грудь

Ферри чуть не выронила грудь

dailymail

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Также она прогуливалась в крохотных стрингах, поверх которых накинула прозрачную шаль. Образ дополняла сумочка от Louis Vuitton и солнцезащитные очки.

Ферри в откровенном купальнике

Ферри в откровенном купальнике

dailymail

Ферри накинула поверх бикини прозрачную вуаль

Ферри накинула поверх бикини прозрачную вуаль

dailymail

Хлоя Ферри

Хлоя Ферри

instagram /chloegshore

Как сообщал OBOZREVATEL, Хлоя Ферри в мае уже отдыхала на Ибице. Тогда ее подловили в не менее откровенном купальнике, через который снизу выпадала грудь.

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шоу-бизнес фотографии
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