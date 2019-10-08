Звезда "Счастливы вместе" изменилась до неузнаваемости. Фото

Актриса Юлия Захарова, звезда сериала "Счастливы вместе" сильно изменила внешность. Так, артистка заметно прибавила в весе, сменила имидж и подобрала другую прическу.

39-летняя актриса теперь выглядит несколько старше своего возраста, пишет "СтарХит".

Юлия Захарова Кадр из сериала

На личной странице звезды в социальной сети теперь редко появляются свежие снимки. Лишь иногда Юлия делится фотографиями из поездок.

Юлия Захарова

В 2018 году Захарова стала героиней нескольких скандальных телешоу. Актриса развелась с Александром Дорониным и пыталась выяснить отношения с ним и его новой пассией на Первом канале. Развод для актрисы был весьма непростым периодом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о задержании звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.

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