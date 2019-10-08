Звезда "КВН" умерла от рака: обнаружены последние фото и видео

Во вторник, 8 октября, умерла 39-летняя участница известной российской команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова. Так, у нее был рак желудка четвертой стадии.
О кончине женщины сообщил капитан команды и ее супруг Сергей Жариков на своей странице в соцсети "Вконтакте". "Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо", — написал мужчина.
Евгения Жарикова умерла от рака
Фото: mk.ru
Евгения Жарикова с командой "Сборная Снежногорска"
Фото: mk.ru
Евгения Жарикова вместе с мужем
Фото: mk.ru
Команда КВН "Сборная Снежногорска"
Фото: mk.ru
Отметим, что "Сборная Снежногорска" — чемпионы Мурманской лиги, полуфиналисты Уральской лиги. Команда вышла в полуфинал Высшей лиги КВН сезона 2019 года. В этом году они впервые начали играть в телевизионных лигах.
Команда КВН "Сборная Снежногорска"
Фото: mk.ru
Команда КВН "Сборная Снежногорска"
Фото: mk.ru
Евгения Жарикова с командой "Сборная Снежногорска"
Фото: mk.ru
Евгения Жарикова вместе с коллегами
Фото: mk.ru
Видео последней игры Евгении Жариковой в составе команды КВН "Сборная Снежногорска"
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