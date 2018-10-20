Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП: все подробности, фото, видео

Под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская.

Как сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook, смертельная авария произошла в Киевской области возле села Мила.

В субботу в 06:43 на Житомирской трассе автобус с актерами влетел в грузовик. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, а еще четверо актеров "Дизель Шоу" получили тяжелые травмы.

По информации ТСН, пострадавших забрали в частную клинику.

Марина Поплавская

В сети появилось видео с места событий. Внимание! Видео 18+!

dtp.kiev.ua

В пресс-службе Нацполиции Киевской области прокомментировали трагедию.

"В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевщины, медики", - говорится в сообщении.

Водитель автобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего.

В соцсетях активно обсуждают внезапную гибель Поплавской.

"Маринка, Господи, как же так... Житомир и Украина только что потеряли яркого, талантливого, замечательного человека.... Марина Поплавская... Вечная память тебе, гордость Житомирян..." - написал депутат Верховной Рады Борислав Розенлат.

"Большая беда и потеря пришли в дом украинского КВН. В трагической дорожной аварии погибла киноактриса, звезда популярного юмористического "Дизель шоу" Марина Францевна Поплавская", - сообщил известный КВНщик журналист Александр Шемет.

"Сердце этой женщины всегда принадлежало детям. Много лет она работала учительницей украинского языка и классным руководителем в одной из школ Житомира. Признавалась лучшим педагогом города. Параллельно играла в КВН. Она чемпионка Украины, победительница нескольких престижных фестивалей в Юрмале, постоянный участник жюри всеукраинских фестивалей в Затоке. Марина владели прекрасным голосом и непревзойденным чувством юмора, благодаря чему создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов. А как она умела дружить! КВНовская семья понесла невосполнимую утрату. Но светлая память о Мариночке, Марине Францевне Поплавской, всегда будет согревать сердца тех, кто знал ее лично, и вдохновлять молодежь на новые свершения в искусстве позитивного отношения к вызовам такого непредсказуемого мира. Светлая память и Царство Небесное", - пишет Шемет.

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