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18 октября • обновлено в 19:55
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Звезда Playboy идет в президенты Хорватии: самые горячие фото красавицы

1.3т Читать материал на украинском

Звезда Playboy Ава Карабатич собирается баллотироваться в президенты Хорватии, потому что давно мечтала попасть в политику.

Об этом она объявила на своей странице в Instagram, частично озвучив свою предвыборную программу (чтобы посмотреть горячие фото звезды, проскролльте до конца страницы).

"Я решила – буду баллотироваться на пост президента. Политика – моя вторая любовь. Я больше не могу смотреть на плохие вещи, которые происходят с моей страной. Как будто все слепы. Молодые люди покидают страну, рождаемость падает", – написала Карабатич.

Ава Карабатич

Ава Карабатич

instagram /ava_karabatic_official

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Она решила заранее предупредить троллей, которые игнорируют ее интеллектуальную сторону, что является профессором итальянского языка и римской литературы.

По словам Карабатич, она хочет легализовать проституцию и марихуанну, бороться с коррупцией и практикой абортов. Выборы в Хорватии запланированы с 21 декабря по 20 января 2020 года.

Ава Карабатич с Трампом и Путиным на груди

Ава Карабатич с Трампом и Путиным на груди

instagram /ava_karabatic_official

Ава Карабатич в откровенном наряде

Ава Карабатич в откровенном наряде

instagram /ava_karabatic_official

Ава Карабатич идет в купальнике

Ава Карабатич идет в купальнике

instagram /ava_karabatic_official

Ава Карабатич в откровенном позе

Ава Карабатич в откровенном позе

instagram /ava_karabatic_official

Ава Карабатич с голой грудью

Ава Карабатич с голой грудью

instagram /ava_karabatic_official

Ава Карабатич в откровенном купальнике

Ава Карабатич в откровенном купальнике

instagram /ava_karabatic_official

Мокрая Ава Карабатич

Мокрая Ава Карабатич

instagram /ava_karabatic_official

Ава Карабатич - пикантный кадр

Ава Карабатич - пикантный кадр

instagram /ava_karabatic_official

Как сообщал OBOZREVATEL, пока Карабатич пытается осуществить политическую мечту, другая звезда Playboy покоряет конкурсы. В частности, в 2019 году Сьюзи Кортес была признана обладательницей самых красивых ягодиц мира.

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Место
Хорватия
Теги
Playboy журнал Playboy
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