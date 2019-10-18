Звезда Playboy идет в президенты Хорватии: самые горячие фото красавицы

Звезда Playboy Ава Карабатич собирается баллотироваться в президенты Хорватии, потому что давно мечтала попасть в политику.
Об этом она объявила на своей странице в Instagram, частично озвучив свою предвыборную программу (чтобы посмотреть горячие фото звезды, проскролльте до конца страницы).
"Я решила – буду баллотироваться на пост президента. Политика – моя вторая любовь. Я больше не могу смотреть на плохие вещи, которые происходят с моей страной. Как будто все слепы. Молодые люди покидают страну, рождаемость падает", – написала Карабатич.
Ава Карабатич
instagram /ava_karabatic_official
Она решила заранее предупредить троллей, которые игнорируют ее интеллектуальную сторону, что является профессором итальянского языка и римской литературы.
По словам Карабатич, она хочет легализовать проституцию и марихуанну, бороться с коррупцией и практикой абортов. Выборы в Хорватии запланированы с 21 декабря по 20 января 2020 года.
Ава Карабатич с Трампом и Путиным на груди
instagram /ava_karabatic_official
Ава Карабатич в откровенном наряде
instagram /ava_karabatic_official
Ава Карабатич идет в купальнике
instagram /ava_karabatic_official
Ава Карабатич в откровенном позе
instagram /ava_karabatic_official
Ава Карабатич с голой грудью
instagram /ava_karabatic_official
Ава Карабатич в откровенном купальнике
instagram /ava_karabatic_official
Мокрая Ава Карабатич
instagram /ava_karabatic_official
Ава Карабатич - пикантный кадр
instagram /ava_karabatic_official
Как сообщал OBOZREVATEL, пока Карабатич пытается осуществить политическую мечту, другая звезда Playboy покоряет конкурсы. В частности, в 2019 году Сьюзи Кортес была признана обладательницей самых красивых ягодиц мира.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.