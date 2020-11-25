Звезда "Перевала Дятлова" призналась, что боялась своей роли: в чем причина

Российская актриса Ирина Касамара, которая сыграла в сериале "Перевал Дятлова" роль Людмилы Дубининой, призналась, что испытывала страх перед съемками.

Как сообщила артистка в интервью изданию Starhit, он был связан с тем, что ее героиня, перед смертью, получила страшные травмы. Студентку нашли без языка и глазных яблок, а также с переломанными ребрами. Напомним, что историческая драма основана на реальных событиях, произошедших в 1959 году в уральских горах с группой советских студентов.

"Если честно, то я очень сильно испугалась. Но потом, когда ознакомилась со множеством материалов, при помощи которых мы готовились к съемкам, все встало на свои места. Мои знания об истории пополнились – и страх неведения прошел", – поделилась актриса.

Ирина Касамара в сериале "Перевал Дятлова" sobytia.com

Сериал "Перевал Дятлова" рассказывает о советских студентах, погибших в 1959 году в горах Урала. Они стартовали в поход в конце января и 12 февраля должны были отправить телеграмму в спортклуб с конечной точки маршрута, однако так и не вышли на связь. В ходе поисковых работ на горе Холатчахль удалось обнаружить палатку, а позднее и тела "дятловцев". Погибли девять из десяти участников похода: один из них из-за болезни сошел с маршрута в начале пути. По сюжету, следственной группе во главе с Костиным предстоит разобраться в причинах трагедии.

Кадры из сериала "Перевал Дятлова" ТНТ

Кадры из сериала "Перевал Дятлова" ТНТ

Как сообщал OBOZREVATEL, саундтрек к сериалу "Перевал Дятлова" исполнили украинская певица MARUV и TikTok-блогер Даня Милохин – они записали кавер на советскую песню "Есть только миг". В сети негативно отреагировали на такую коллаборацию – пользователи раскритиковали артистов и отметили, что исполнители "испортили музыкальный шедевр".