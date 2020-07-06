Звезда "Папиных дочек" загремел в реанимацию: актер показал серьезные травмы

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал в реанимацию.

Артист не рассказал подробности о причине госпитализации, но показал снимки из больницы на личной странице в Instagram.

На кадрах он продемонстрировал поврежденные перебинтованные ноги с заметными синяками и отеками.

Актер из "Папиных дочек" попал в реанимацию Instagram Михаила Казакова

Поклонники засыпали Михаила вопросами о его состоянии. Они поинтересовались, как актер себя чувствует и пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Как тебя так угораздило? Давай восстанавливайся!"; "Надеюсь, все будет хорошо. Дай Бог вам здоровья!"; "Ты как? Поправляйся!" – отреагировали подписчики.

В ответ на сотни комментариев актер пообещал позже рассказать все детали.

Актер из "Папиных дочек" попал в реанимацию Instagram Михаила Казакова

Напомним, Михаил Казаков приобрел широкую известность, сыграв Илью Полежайкина в "Папиных дочках". На съемках сериала вес актера составлял больше 100 килограммов. Сейчас же его трудно узнать – артист стал спортивным, стройным и подтянутым.

"Ходьба, больше ничего не нужно. Я пять тысяч километров прошел за последние девять месяцев. Это почти 22 километра в день. Я просто поставил машину и начал ходить", – рассказывал он о секретах своего похудения.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезду сериала "Папины дочки" Мирославу Карпович заподозрили в романе со скандальным актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.