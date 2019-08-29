Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото

Звезда "Папиных дочек" 33-летняя Мирослава Карпович полностью разделась для фото. Автором снимков стала фотограф Яна Лапкина.

Фото разместили в социальной сети Instagram. Поклонники артистки оставили ей десятки комплиментов.

"Мирослава! Вы очень красивая! Успеха, счастья, удачи. Спасибо, что вы есть", "Мирослава, вы потрясающая", "Какая красивая", "Самая красивая в мире", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская актриса Катя Старшова, известная ролью Пуговки в "Папиных дочках", восхитила сеть пикантным фото в красном платье с глубоким декольте.

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