Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото

Звезда "Папиных дочек" 33-летняя Мирослава Карпович полностью разделась для фото. Автором снимков стала фотограф Яна Лапкина.
Фото разместили в социальной сети Instagram. Поклонники артистки оставили ей десятки комплиментов.
"Мирослава! Вы очень красивая! Успеха, счастья, удачи. Спасибо, что вы есть", "Мирослава, вы потрясающая", "Какая красивая", "Самая красивая в мире", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская актриса Катя Старшова, известная ролью Пуговки в "Папиных дочках", восхитила сеть пикантным фото в красном платье с глубоким декольте.
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