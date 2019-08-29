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Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото

1.7т Читать материал на украинском

Звезда "Папиных дочек" 33-летняя Мирослава Карпович полностью разделась для фото. Автором снимков стала фотограф Яна Лапкина.

Фото разместили в социальной сети Instagram. Поклонники артистки оставили ей десятки комплиментов.

Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото
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Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото
Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото
Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото
Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото
Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото

"Мирослава! Вы очень красивая! Успеха, счастья, удачи. Спасибо, что вы есть", "Мирослава, вы потрясающая", "Какая красивая", "Самая красивая в мире", - пишут в сети.

Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото
Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото
Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото
Звезда "Папиных дочек" полностью разделась для фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская актриса Катя Старшова, известная ролью Пуговки в "Папиных дочках", восхитила сеть пикантным фото в красном платье с глубоким декольте.

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Россия
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