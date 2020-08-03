Российская актриса, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками фото с отдыха в Крыму.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в коротком комбинезоне белого цвета на борту яхты. Свой образ Лиза дополнила шляпой и кроссовками в тон наряда.

"Иногда на воде устойчивее, чем на суше. И безопаснее. Уплыл себе, и берега – только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков. С завтрашнего дня – в плотном рабочем режиме. Надеюсь, без качки и штормов", – подписала публикацию Арзамасова.

Звезда "Папиных дочек" показала фото с отдыха в Крыму (Instagram Лизы Арзамасовой)

Поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лиза Арзамасова рассказала, что начала встречаться с чемпионом мира по фигурному катанию Ильей Авербухом. Кроме того, были опубликованы снимки актрисы, держащейся за руки с возлюбленным на веранде на берегу водоема.