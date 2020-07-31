Звезда 'Папиных дочек' показал себя в инвалидном кресле. Фото

Российский актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки", после падения с высоты 12 метров оказался в инвалидном кресле.

Соответствующий снимок артист опубликовал на личной странице в Instagram. На кадре можно увидеть перебинтованные ноги Казакова.

"ЛФК и УФП в одном бульоне, просто добавь воды", – подписал фото актер.

Звезда "Папиных дочек" показал себя в инвалидном кресле (Instagram Михаила Казакова)

Вначале июля Михаил Казаков упал с 12-метровой высоты, когда пытался сделать фотографию Твери, и получил переломы нижних конечностей. Чуть позже актер рассказывал, что ему сделали операцию, вживив в ноги металлические пластины. Сейчас его уже выписали из больницы, однако артисту некоторое время придется провести в инвалидном кресле.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезду сериала "Папины дочки" Мирославу Карпович заподозрили в романе со скандальным актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.