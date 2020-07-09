Звезда "Папиных дочек" ответила на критику из-за романа с 46-летним Авербухом

Российская актриса, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова ответила хейтерам, которые критикуют ее за роман с известным постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом. Она указала, что разница в возрасте в 21 год ее не смущает, девушка не понимает причины таких активных обсуждений.

Недавно российские СМИ сфотографировали 25-летнюю Лизу и 46-летнего Илью на одной из летних веранд Москвы (Россия). Позже они подтвердили свои отношения. Девушку сразу же начали критиковать за роман, потому актриса обратилась к хейтерам в своем Instagram-аккаунте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ну чего вы так расшумелись? Ну что случилось? Мир на голову не рухнул. И я – все та же Лиза. У каждого из нас помимо работы, общения, соцсетей, есть еще огромная жизнь, в которой происходит много событий – и хороших, и плохих", – написала актриса.

Обращение актрисы Скриншот Instagram @liza_arzamasova

По ее словам, у каждого человека должно быть личное пространство, к которому нужно относиться с уважением и лозунгом "не мое дело". Также Арзамасова отметила, что пока не умеет общаться в соцсети на тему личной жизни.

"Но по большому счету, что вам нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня все хорошо. Разве этого мало? А какая разница, как там все в деталях?" – добавила актриса.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова hellomagazine.com

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