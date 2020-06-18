Звезда "Папиных дочек" объяснила, почему Ефремова не лечили от алкоголизма

Российская актриса и телеведущая Нонна Гришаева рассказала, почему друзья актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП, не помогали ему справиться с алкоголизмом.

Несмотря на то, что алкогольная зависимость ни для кого не была секретом, повлиять на ситуацию близкие не могли. "С Мишей всегда непросто работалось… Алкоголизм – это болезнь. Сейчас много говорят, почему не лечили, куда смотрели друзья. Думаете, это так легко – заставить человека с таким тяжелым характером лечь в клинику", – объяснила Гришаева в своем интервью изданию МК.

Отметим, что происшествие вызвало огромный резонанс среди звезд. Одни знаменитости осудили поступок Ефремова, другие – стали на защиту и призвали к милосердию.

"Просто обидно и больно за то, что происходит у нас на телевидении. И то, что на этом многие пиарятся. Это свора, которая набросилась, пляшет на костях и забивает камнями. Разве все вы безгрешны?" – ответила 48-летняя звезда сериала "Папины дочки" на травлю в сети.

Гришаева и Ефремов были хорошо знакомы и неоднократно встречались на актерской сцене театра и кино. "Безумно жалко… Жалко всех. И погибшего, и его семью, и Мишу. Как он сказал в своем обращении, нет больше такого артиста Михаила Ефремова. Он медленно убивал себя, а в итоге погубил и себя, и чужую душу", – добавила Нонна в своем интервью.

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