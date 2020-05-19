Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж соблазнительными фото

Российская актриса и звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова поделилась с поклонниками соблазнительными фото.
Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в белом топе, который пикантно оголил ее плечи.
Дарья Мельникова
Фото: instagram/melnikovadsh
"Цветочная диета", – написала Мельникова.
Дарья Мельникова в откровенном наряде
Фото: instagram/melnikovadsh
Дарья Мельникова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/melnikovadsh
Соблазнительная Дарья Мельникова
Фото: instagram/melnikovadsh
Дарья Мельникова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/melnikovadsh
Дарья Мельникова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/melnikovadsh
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото звезды и засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дарья Мельникова шокировала поклонников видео, в котором налысо побрила себе голову.
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