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19 мая • обновлено в 03:05
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Звезда "Папиных дочек" Мельникова вызвала ажиотаж соблазнительными фото

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Российская актриса и звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова поделилась с поклонниками соблазнительными фото.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в белом топе, который пикантно оголил ее плечи.

Дарья Мельникова

Дарья Мельникова

Фото: instagram/melnikovadsh

"Цветочная диета", – написала Мельникова.

Дарья Мельникова в откровенном наряде

Дарья Мельникова в откровенном наряде

Фото: instagram/melnikovadsh

Дарья Мельникова сексуально позирует на камеру

Дарья Мельникова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/melnikovadsh

Соблазнительная Дарья Мельникова

Соблазнительная Дарья Мельникова

Фото: instagram/melnikovadsh

Дарья Мельникова в пикантной фотосессии

Дарья Мельникова в пикантной фотосессии

Фото: instagram/melnikovadsh

Дарья Мельникова сексуально позирует на камеру

Дарья Мельникова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/melnikovadsh

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых фото звезды и засыпали ее комплиментами.

Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж соблазнительными фото
Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж соблазнительными фото
Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж соблазнительными фото
Звезда "Папиных дочек" вызвала ажиотаж соблазнительными фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дарья Мельникова шокировала поклонников видео, в котором налысо побрила себе голову.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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